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Главная Новости Происшествия

В пос. Фурманово Mazda вылетела в кювет, водителя госпитализировали

10:50
  178 1
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В четверг, 30 марта, в пос. Фурманово Гусевского района Mazda вылетела в кювет, водителя госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла около 10:50 на улице Заречной. За рулём автомобиля находился 36-летний мужчина. По предварительным данным, он выбрал небезопасную скорость на левостороннем закруглении дороги и не справился с управлением.

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1 комментарий Правила комментирования

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ospova89
ospova89 #
10:55
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