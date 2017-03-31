В пос. Фурманово Mazda вылетела в кювет, водителя госпитализировали

В четверг, 30 марта, в пос. Фурманово Гусевского района Mazda вылетела в кювет, водителя госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



Авария произошла около 10:50 на улице Заречной. За рулём автомобиля находился 36-летний мужчина. По предварительным данным, он выбрал небезопасную скорость на левостороннем закруглении дороги и не справился с управлением.