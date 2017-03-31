Полиция рассматривает две версии возгорания машин на ул. Летней и ищет свидетелей произошедшего. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.



В ближайшее время в ведомстве проведут необходимые экспертизы. Окончательные выводы сделают после получения результатов. По уточнённым данным, от огня пострадали Citroen, Peugeot, Mitsubishi, Skoda и Rover.



"В результате пожара никто не пострадал. Сотрудники не обнаружили на месте происшествия каких-либо ёмкостей с горючими жидкостями. Сейчас рассматриваются две версии. Приоритетная — возгорание. Вторая — поджог, однако на него пока ничего не указывает", — сообщила глава пресс-службы Светлана Поставничая.



В ведомстве просят свидетелей произошедшего позвонить в дежурную часть по телефону 552-402.