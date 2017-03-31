В Калининграде осудили сержантов, которые довели рядового до самоубийства

В Калининграде осудили бывших военнослужащих в/ч 41603, которые издевались над подчинёнными и довели одного из них до самоубийства. Об этом сообщает военное следственное управление СК РФ по Балтийскому флоту.

Речь идёт о командире отделения тяги 1-й реактивной артиллерийской батареи младшем сержанте Хетаге Еналдиеве и заместителе командира взвода младшем сержанте Василии Пронине.

"В один из дней июня 2015 года Еналдиевым был найден бронежилет, который был утерян днём ранее дежурным по артиллерийскому дивизиону рядовым Зеленевым. Еналдиев передал бронежилет в артиллерийскую батарею и, угрожая, потребовал у Зеленева 3 000 рублей. Опасаясь реального применения Еналдиевым насилия, Зеленев в один из дней сентября 2015 года передал Еналдиеву 3 000 рублей", — говорится в сообщении.

В августе того же года Пронин избил ногами рядового Зеленева, когда тот попросил разрешения уйти на полигон "Павенково". Более того, младший сержант стал регулярно избивать молодого человека. В результате тот покончил жить самоубийством.

В 2015 году Еналдиев ударил в грудь, плюнул в лицо и оскорбил рядового Артеменко за разговоры в строю. Затем на протяжении нескольких месяцев он аналогичным образом вёл себя по отношению ещё к трём солдатам. Пронин в это время избивал сержанта Корсукова.

В результате Еналдиева признали виновным в оскорблении сослуживцев, вымогательстве и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Пронина — в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и превышении должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий.

"Учитывая изложенное, приговором Калининградского гарнизонного военного суда Хетагу Еналдиеву и Василию Пронину назначено наказание в виде содержания в колонии-поселении сроком на 3 года 3 месяца и 3 года 6 месяцев соответственно. Одновременно суд взыскал в качестве компенсации причинённого Зеленковой В.Л. морального вреда в размере 400 тыс. руб. с Пронина и в размере 350 тыс. руб. с Еналдиева", — говорится в сообщении.