В Черняховске в жилом доме сгорели 180 кв. м кровли

В четверг, 30 марта, в пос. Калиновка Черняховского городского округа произошёл крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

По данным ведомства, в одноэтажном кирпичном доме загорелась крыша. В результате она сгорела на площади 180 кв. м. Никто из людей не пострадал.