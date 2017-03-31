Очевидцы: на cветлогорской трассе Merсedes врезался в эвакуатор

В четверг, 30 марта, на cветлогорской трассе Merсedes Vito врезался в эвакуатор. Об этом в паблике "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" рассказали очевидцы.

По их словам, водитель легкового автомобиля остался жив. Причины аварии выясняются. "Мы были на месте аварии. “Вито” правой стороной врезался в платформу эвакуатора", — рассказал один из свидетелей аварии.

"Дядька, слава Богу, живой, сам в машину скорой помощи прошёл. Что-то говорил про перелом, который у него вроде был до ДТП. Самое печальное было, это когда он по пути в машину скорой помощи обернулся назад, окинул взглядом свою машину, что-то пробормотал и пошёл дальше. В этом взгляде было столько печали, что у меня аж сердце сжалось", — сообщил другой очевидец.