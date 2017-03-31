После аварии в жилых домах на Сельме дали свет

В четверг, 30 марта, в калининградском микрорайоне Сельма было полностью восстановило электроснабжение. Об этом Клопс.Ru сообщила пресс-секретарь "Янтарьэнерго" Анастасия Вольнова.

Специалисты предприятия провели аварийно-восстановительные работы на линиях, которые питают дома по улицам Лефорта, Согласия и Панина. Работы велись в течение всего дня.