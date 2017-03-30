С крыши девятиэтажного дома в Калининграде упала и разбилась насмерть 45-летняя женщина

Вечером, 30 марта, на улице Батальная калининградка упала с крыши девятиэтажного дома. Женщина скончалась на месте, об этом сообщили в пресс-службе СК России по Калининградской области.

45-летняя горожанка имела при себе записку, в которой просила никого не винить в своей гибели. Сотрудники регионального СК по данному факту проводят доследственную проверку. По её результатам будет принято процессуальное решение.