С семи утра без света, тепла и воды: на Сельме сгорели три подстанции

Жители микрорайона Сельма остаются без света, тепла и воды уже 10 часов. Об этом Клопс.Ru сообщили горожане.
"В микрорайоне сгорели три трансформаторные подстанции, информация об этом нам поступила в 7 утра. Две до сих пор не введены в работу. Сколько домов остаётся без света, тепла и воды сказать сложно. "Янтарьэнерго" не обслуживает эти подстанции, но мы были готовы предоставить ТЭЦ-8, обслуживающей их, дизельный генератор для подключения домов, но они решили, что это нецелесообразно и лучше отремонтировать подстанции. Также с утра на месте работала наша лаборатория. Ремонтные работы продолжаются силами специалистов ТЭЦ-8, возможно, потребуется ещё три часа", - сообщила пресс-секретарь "Янтарьэнерго" Анастасия Вольнова.
Собеседница отметила, что данные подстанции будут переданы "Янтарьэнерго" для дальнейшей эксплуатации. Она также добавила, что в Калининградской области принята программа по реконструкции и развитию электросетей. Микрорайон Сельма в неё вошёл.
Утром, 30 марта, пресс-служба администрации города сообщала, в результате аварии без света остались
дома на ул. Лефорта, 12, 14, 20, ул. Гайдара, 100, 102, ул. Согласия, 8, 10, 20, 30, ул. Панина, 8, 9, ул. Воейкова, 11.
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