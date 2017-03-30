СК возбудил дело после обнаружения тела пенсионера в пос. Высокое

В Калининградской области возбудили уголовное дело по факту смерти 80-летнего мужчины. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.

Речь идёт о ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Погибшего обнаружили в среду, 29 марта, в одном из домов в пос. Высокое Багратионовского района. Травмы на теле пенсионера указали на криминальный характер смерти.

"В настоящее время следствием назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении ведомства.