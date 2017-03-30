15-летняя девочка пострадала в результате аварии на ул. Александра Невского
Фото пресс-службы УМВД по Калининградской области
В среду, 29 марта, в результате ДТП на ул. Александра Невского в Калининграде пострадала 15-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в 19:50. Водитель Nissan при выезде со второстепенной дороги не выполнил требование знака 2.4 "Уступите дорогу" и врезался в Toyota. В результате юная пассажирка первой машины получила травмы.
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