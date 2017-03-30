МВД: с "группами смерти" связан только 1% детских самоубийств
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Только 1% детских самоубийств в России связан с так называемыми “группами смерти”. Об этом со ссылкой на замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Вадим Гайдов сообщает "Интерфакс"
.
Основные причины подростковых суицидов — неразделенная любовь и конфликты в семье. На их долю приходится 30% трагических случаев.
"Самоубийства среди несовершеннолетних остаются острой проблемой. Тревожные сводки не сходят с первых полос, но появилась эта проблема не вчера. Если в 2015 году число совершивших самоубийство подростков составляло 685, то в 2016 году — 720", — цитирует издание заявление Гайдова на заседании форума "Наши дети" в Петербурге.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова придерживается другой точки зрения
. Она считает, что рост числа подростковых самоубийств свзяан как раз с “группами смерти” в социальных сетях.
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