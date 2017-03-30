Мальчик, сбитый на Советском проспекте, ехал по "зебре" на велосипеде в нескольких метрах от родителей

Двухлетний мальчик, сбитый на Советском проспекте в Калининграде, пересекал проезжую часть на велосипеде и в нескольких метрах от родителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Авария произошла около 7:40. За рулём автомобиля, сбившего ребёнка, находился 62-летний мужчина. У пострадавшего диагностировали открытый перелом костей левой стопы.



В среду, 29 марта, под колёса Mitsubishi В среду, 29 марта, под колёса Mitsubishi попал двухлетний мальчик . Он переходил дорогу вместе с родителями и старшим братом. Ранее сообщалось, что ребёнку три года.