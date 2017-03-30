Мальчик, сбитый на Советском проспекте, ехал по "зебре" на велосипеде в нескольких метрах от родителей

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Калининградскому фотографу, ударившему военного стулом по голове, грозит до 10 лет лишения свободы
29 марта 201717:46
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Во избежание подобных случаев Госавтоинспекция Калининградской области напоминает родителям несовершеннолетних, что в первую очередь именно они ответственны за жизнь и здоровье своих детей. Согласно возрастным и физиологическим особенностям юные участники дорожного движения не могут самостоятельно ориентироваться в дорожной обстановке. При переходе проезжей части ребёнка необходимо всегда держать за руку.
Велосипедист должен пересекать проезжую часть только в качестве пешехода — спешиться и катить велосипед рядом с собой. Большое значение для безопасности велосипедиста имеет экипировка, которая включает в себя специальную одежду ярких цветов со световозвращающими элементами. Родителям следует обратить внимание на техническую исправность велосипеда и его оснащение "светлячками". В условиях неблагоприятных погодных условий рекомендуется воздержаться от поездок на велосипедах.
Водителям также необходимо быть особенно внимательными к юным участникам дорожного движения, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и остановками общественного транспорта.
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