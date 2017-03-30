В Калининграде пошёл под суд 17-летний юноша, побивший и ограбивший мальчика
В Калининграде пошёл под суд 17-летний подросток, который побил и ограбил 15-летнего мальчика на Советском проспекте. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.
В ноябре прошлого года юноша потребовал у ребёнка отдать ему телефон. Когда тот отказался, обвиняемый ударил собеседника кулаком. После этого он отобрал у мальчика телефон и убежал. Сумма ущерба достигла 9 600 рублей.
"Действия подростка следствие квалифицировало как совершение преступления, предусмотренного п."г" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабёж"). Данное уголовное дело прокурор района направил в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении ведомства.
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