В Калининграде пошёл под суд 17-летний юноша, побивший и ограбивший мальчика

В Калининграде пошёл под суд 17-летний подросток, который побил и ограбил 15-летнего мальчика на Советском проспекте. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.



В ноябре прошлого года юноша потребовал у ребёнка отдать ему телефон. Когда тот отказался, обвиняемый ударил собеседника кулаком. После этого он отобрал у мальчика телефон и убежал. Сумма ущерба достигла 9 600 рублей.



"Действия подростка следствие квалифицировало как совершение преступления, предусмотренного п."г" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабёж"). Данное уголовное дело прокурор района направил в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении ведомства.