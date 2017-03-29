СК России возбудил уголовное дело по факту убийства экс-депутата Госдумы Вороненкова

В частности, собеседник издания сообщил, что убийство Вороненкова будет расследовать следователь Денис Жеренов. В производстве у этого следователя также находится уголовное дело в отношении Вороненкова о мошенничестве. Адвокат убитого экс-депутата Госдумы не подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела.

23 марта, в Киеве у отеля "Премьер-палац" был убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков . Он направлялся на встречу с другим российским экс-парламентарием Ильёй Пономарёвым. Телохранитель погибшего успел выстрелить в киллера и ранить его в голову. Во время операции по трепанации черепа убийца скончался в киевской больнице. Позднее СМИ узнали его имя. Им оказался 28-летнии гражданин Украины Павел Паршов. Мужчина находился в розыске. Правоохранительные органы обвиняли его в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов.