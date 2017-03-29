В Багратионовске приговорили к лишению свободы детей, угнавших за ночь четыре машины

В Багратионовске приговорили к лишению свободы двоих детей и одного подростка, которые осенью 2016 года угнали четыре автомобиля. Один из них они сожгли. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.



Старшему из осуждённых 19 лет, остальным — 15 и 16 лет. В одну из сентябрьских ночей друзья решили покататься на машине. После этого они угнали четыре автомобиля. На одном из них они врезались в стену. Другой решили сжечь, чтобы скрыть следы преступления. Также один из детей украл из угнанной машины рюкзак, мобильный телефон и планшет.

Суд признал подростков виновными в неправомерном завладении автомобилем, умышленном уничтожении чужого имущества и краже. Фигурантов приговорили к условному лишению свободы на срок от 2,5 до 2 лет и установили испытательный срок от 3 до 2 лет.