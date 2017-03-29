Калининградец ударил ножом 19-летнего гостя, который не хотел уходить домой

В Калининграде полиция задержала 22-летнего калининградца, который ударил своего 19-летнего приятеля ножом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



Конфликт произошёл сегодня ночью, 29 марта 2017 года. Выяснилось, что юный житель Светлогорска приехал к своему старшему товарищу в квартиру на ул. Одесскую. По предварительной информации, там между ними произошла ссора из-за того, что гость не хотел уходить домой. Хозяин стал выгонять гостя, а тот ударил его по лицу. В ответ калининградец схватил нож и несколько раз ранил им товарища в спину. Пострадавшего госпитализировали.



"В настоящее время с задержанным работают сотрудники уголовного розыска. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения вреда здоровью человека", — говорится в сообщении ведомства.