В Светлогорске сгорела кровля здания на площади 120 кв. м

Во вторник, 28 марта, в Светлогорске на ул. Чайкиной случился крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

По данным ведомства, в здании воспламенился утеплитель. Огонь прошёлся по площади 120 кв. м. На ликвидации последствий ЧП работали 14 человек, использовались три единицы техники. Никто из людей не пострадал.