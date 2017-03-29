В Советске утром горела пристроенная к дому аптека
В Советске потушили пожар в аптеке
Фото из архива Клопс.Ru
В среду, 29 марта, в Советске на ул. Победы произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.
По данным ведомства, рано утром загорелась пристроенная к дому аптека. Пламя повредило деревянные полки для продажи лекарств. В результате ЧП никто не пострадал. На тушении огня работали пять человек, использовались две единицы техники.
Кроме того, в пос. Ольшанка на территории Зеленоградска в кирпичном сарае сгорела кровля. Ещё один пожар случился в пос. Отважное Багратионовского городского округа. В двухэтажном кирпичном доме полностью была уничтожена крыша.
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