В Гурьевском районе из-за упавшего на ЛЭП дерева пять посёлков остались без света
Во вторник, 28 марта, в Гурьевском районе пять посёлков остались без света из-за дерева, упавшего на ЛЭП. Об этом Клопс.Ru сообщила пресс-секретарь "Янтарьэнерго" Анастасия Вольнова.
Сообщение об обесточивании 24 трансформаторных подстанций поступило в 16:00. Без света оказались посёлки Воробьёво, Высокое, Трубкино, Низовье и Дворки. Оказалось, что причиной аварии стало спиленное неустановленными лицами дерево. Провода не были повреждены, в настоящее время подача электричества восстановлена.
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