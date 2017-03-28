В Гурьевском районе из-за упавшего на ЛЭП дерева пять посёлков остались без света

Во вторник, 28 марта, в Гурьевском районе пять посёлков остались без света из-за дерева, упавшего на ЛЭП. Об этом Клопс.Ru сообщила пресс-секретарь "Янтарьэнерго" Анастасия Вольнова.

Сообщение об обесточивании 24 трансформаторных подстанций поступило в 16:00. Без света оказались посёлки Воробьёво, Высокое, Трубкино, Низовье и Дворки. Оказалось, что причиной аварии стало спиленное неустановленными лицами дерево. Провода не были повреждены, в настоящее время подача электричества восстановлена.