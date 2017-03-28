В Гжехотках задержали китайца с контрабандным янтарём на 11 тыс. злотых
Фото с сайта Польского культурного центра в Калининграде
Как объяснил сам мужчина, ювелирные изделия из янтаря предназначались в подарок его родственникам. Незадекларированный товар был изъят, в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.
1 марта на том же погранпереходе задержали
гражданина Германии, который вёз незадекларированные украшения на сумму 100 тыс. злотых. А в феврале калининградские таможенники задержали
жителя области, провозившего в своём автомобиле 30 кг янтаря-сырца.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.