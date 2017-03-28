Изъяли с парковки: приставы за долги арестовали внедорожник, принадлежащий госпредприятию
В Калининграде приставы арестовали внедорожник, принадлежащий государственному предприятию, которое вовремя не погасило долг за аренду строительного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.
Предприятие вовремя не выплатило сумму в размере 780 тыс. рублей, после чего в его отношении вынесли постановление о взыскании сбора в 7% от суммы долга. Так как задолженность не была погашена, пристав принял решение об аресте автомобиля, принадлежащего должнику. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado был изъят с парковки возле офиса ФГУП.
После ареста автомобиля у должника остаётся возможность погасить долг. Если в течение 10 дней этого не произойдёт, внедорожник выставят на торги. Деньги, вырученные от его продажи, пойдут на погашение долга и судебных расходов.
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