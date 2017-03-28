Калининградец нашёл чужой паспорт и оформил кредит на покупку смартфона

Калининградские полицейские задержали мошенника, оформившего кредит на смартфон с помощью чужого паспорта. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Инцидент произошёл в мае 2016 года. 55-летний калининградец купил в кредит смартфон, воспользовавшись чужим паспортом. Выплачивать стоимость гаджета – более 18 тыс. рублей – он не собирался. Как выяснилось позже, паспорт он нашёл на улице.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Ему грозит лишение свободы сроком до 2 лет.