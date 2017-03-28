Калининградке грозит до трёх лет лишения свободы за ложный донос о надругательстве

В Калининграде 34-летнюю жительницу города подозревают в ложном сообщении о надругательстве. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Калининградской области.



В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления"). Ей грозит до трёх лет лишения свободы. 19 марта злоумышленница обратилась в правоохранительные органы и заявила, что над ней надругался 45-летний знакомый. Полиция провела проверку, в ходе которой слова заявительницы не подтвердились. В возбуждении уголовного дела ей отказали.



"После опровержения следствием её доводов женщина написала явку с повинной, в которой сообщила о ложности заявления. Из материалов уголовного дела следует, что заявление подозреваемая написала после ссоры с мужчиной, обидевшись на нелицеприятные высказывания в её адрес", — говорится в сообщении ведомства.