Калининградские таможенники обнаружили у пассажира поезда раритетные немецкие книги и открытки (фото)
Фото пресс-службы Калининградской областной таможни
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Сотрудники Калининградской областной таможни при проведении досмотра пассажира поезда в Санкт-Петербург обнаружили в его багаже четыре книги на немецком языке, посвящённые Олимпиаде 1936 года и событиям Первой мировой войны, и 16 фотоальбомов с почтовыми открытками конца XIX — начала XX веков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото пресс-службы Калининградской областной таможни
Сотрудники таможни предполагают, что обнаруженные предметы относятся к культурным ценностям и должны были быть задекларированы с предоставлением соответствующих документов. Открытки и книги направили на экспертизу. По её результатам будет принято решение о необходимости возбуждения дела об административном правонарушении.
Фото пресс-службы Калининградской областной таможни
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