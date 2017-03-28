Калининградские таможенники обнаружили у пассажира поезда раритетные немецкие книги и открытки (фото)

Сотрудники Калининградской областной таможни при проведении досмотра пассажира поезда в Санкт-Петербург обнаружили в его багаже четыре книги на немецком языке, посвящённые Олимпиаде 1936 года и событиям Первой мировой войны, и 16 фотоальбомов с почтовыми открытками конца XIX — начала XX веков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы Калининградской областной таможни

Сотрудники таможни предполагают, что обнаруженные предметы относятся к культурным ценностям и должны были быть задекларированы с предоставлением соответствующих документов. Открытки и книги направили на экспертизу. По её результатам будет принято решение о необходимости возбуждения дела об административном правонарушении.

Фото пресс-службы Калининградской областной таможни