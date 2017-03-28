Сотрудники ПДН нашли 13-летнюю школьницу, пропавшую десять дней назад
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде сотрудники ПДН нашли 13-летнюю школьницу, которая пропала 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По данным источника Клопс.Ru, всё это время девочка жила у знакомых. Её нашли ночью 27 марта и доставили домой.
"По предварительным данным, за время отсутствия в отношении школьницы не было совершено противоправных действий. Сотрудники полиции проводят проверку по факту её самовольного ухода из дома. Во избежание повторных происшествий инспекторы ПДН продолжат профилактическую и разъяснительную работу с данной семьёй", — говорится в сообщении ведомства.
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