Из-за пала травы в Правдинске сгорел ангар с древесиной

Полиция проводит проверку по факту пожара в ангаре с древесиной на ул. Кутузова в Правдинске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



Возгорание произошло вечером в понедельник, 27 марта. В неэлектрифицированном металлическом ангаре площадью 300 квадратных метров сгорели стены и отходы древесины. Сумму ущерба устанавливают.



На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. По предварительным данным, причиной возгорания стал неконтролируемый пал сухой травы. Окончательные выводы о причинах и обстоятельствах сделают после пожарно-технической экспертизы.



"Во избежание лесных пожаров, а также фактов уничтожения огнём чужого имущества и причинения телесных повреждений людям сотрудники полиции призывают граждан отказаться от расчистки полей самовольными палами травы. Следует помнить, что за подобные действия, даже неумышленные, предусмотрена административная и уголовная ответственность", — говорится в сообщении ведомства.