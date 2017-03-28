Из-за пала травы в Правдинске сгорел ангар с древесиной
Пал травы в Калининградской области, 24 марта 2017
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Полиция проводит проверку по факту пожара в ангаре с древесиной на ул. Кутузова в Правдинске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Возгорание произошло вечером в понедельник, 27 марта. В неэлектрифицированном металлическом ангаре площадью 300 квадратных метров сгорели стены и отходы древесины. Сумму ущерба устанавливают.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. По предварительным данным, причиной возгорания стал неконтролируемый пал сухой травы. Окончательные выводы о причинах и обстоятельствах сделают после пожарно-технической экспертизы.
"Во избежание лесных пожаров, а также фактов уничтожения огнём чужого имущества и причинения телесных повреждений людям сотрудники полиции призывают граждан отказаться от расчистки полей самовольными палами травы. Следует помнить, что за подобные действия, даже неумышленные, предусмотрена административная и уголовная ответственность", — говорится в сообщении ведомства.
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