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Главная Новости Происшествия

В Славске пожар уничтожил жилой дом

07:01
  1 0
  • Пожар в Славске
Пожар в Славске
Фото из архива Клопс.Ru
В понедельник, 27 марта, в пос. Ясное Славского городского округа случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.
 
По данным ведомства, утром там полностью сгорел одноэтажный жилой дом. На тушении пламени работали семь человек, использовались три единицы техники. Обошлось без пострадавших.
 
Кроме того, ранее в Славске пожар уничтожил кровлю здания. Площадь возгорания составила 180 кв. м.

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