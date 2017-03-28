В Славске пожар уничтожил жилой дом

В понедельник, 27 марта, в пос. Ясное Славского городского округа случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

По данным ведомства, утром там полностью сгорел одноэтажный жилой дом. На тушении пламени работали семь человек, использовались три единицы техники. Обошлось без пострадавших.