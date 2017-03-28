Пьяного водителя, из-за которого погибла беременная женщина, приговорили к четырём годам

31-летнего жителя Черняховска, устроившего пьяную аварию, в которой погибла беременная женщина, приговорили к четырём годам колонии-поселения. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.
Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека"). Также его лишили водительских прав на трёхлетний срок.
Авария произошла в июне 2011 года на трассе Калининград — Нестеров. Пьяный водитель Audi A6 при пересечении сплошной линии разметки столкнулся Volkswagen Passat, вылетел на встречку и врезался в Toyota Yaris. В результате тяжело пострадал водитель первой машины и 7-летняя девочка, находившаяся во второй. Женщина, сидевшая за рулём третьего автомобиля, погибла. Она находилась на шестом месяце беременности.
"Вину в предъявленном обвинении мужчина на протяжении всего следствия и в судебном заседании не признал. Никаких действий к заглаживанию причинённого вреда не предпринял, извинения потерпевшим не принёс. Вместе с тем, несмотря на то что с момента возбуждения уголовного дела прошло более 5 лет, вина жителя города Черняховска в совершении данного преступления была доказана", — говорится в сообщении ведомства.
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