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Главная Новости Происшествия

В Донбассе разбился украинский военный вертолёт Ми-2

17:34
  2065 3
Фото с сайта en.wikipedia.org
В воскресенье, 26 марта, военный вертолёт Ми-2, принадлежащий Вооружённым силам Украины, потерпел крушение в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС
 
Вертолёт разбился в районе посёлка Малиновка близ Краматорска. Основная версия — Ми-2 столкнулся с линией электропередач. На месте крушения работают спасатели. Идёт эвакуация тел, но о количестве погибших и пострадавших не сообщается. 
 

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3 комментария Правила комментирования

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Роб Халфорд
Роб Халфорд #
17:54
Заголовок и фото Ми-8,сообщение о Ми-2........странно......
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Изoниaзид (Doghuntеr)
Изoниaзид (Doghuntеr) #
19:02
доскакались
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здравомыслящий
здравомыслящий #
19:56
Вы хорошо думаете об украинцах, вы бы ещё на фото ка-52 поставили
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