Очевидцы: в Балтийске перевернулся внедорожник, внутри был ребёнок (фото)

В субботу, 25 марта, около 21.00 в Балтийске рядом с Центральной площадью, местные жители называют её "Поле чудес", произошло ДТП с участием Nissan Qashqai. Как сообщают очевидцы, автомобиль ехал на высокой скорости, затем врезался в Mercedes-Benz и перевернулся.

"За рулём перевернувшийся машины был мужчина, в салоне находился маленький ребёнок. На месте работала скорая помощь. Пострадавшие получили ушибы и сотрясение мозга", - рассказал очевидец Василий Орлянский.

В пресс-службе ГИБДД России по Калининградской области сообщили, что они не располагают информацией о ДТП. Автоинспекторы не исключили, что, возможно, участники ДТП к ним не обращались.