В Калининграде спасатели уничтожили 14 гранат и пять мин времён войны

В субботу, 25 марта, на трёх городских улицах были обнаружены боеприпасы времён Великой Отчественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На ул. Ватутина и ул. Суворова были обнаружены пять 82-мм миномётные мины. 14 ручных гранат РГ-40 были найдены на территории Светловского городского округа.

При обнаружении снарядов никто не пострадал. Боеприпасы были вывезены и уничтожены.