В ночь на субботу под Нестеровым пьяный водитель врезался в дерево, пострадал пассажир

Сегодня, 25 марта, около трёх часов ночи на трассе Добровольск — Кутузово — Нестеров — Чистые Пруды — Краснолесье пьяный водитель врезался в дерево. Этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Находясь за рулём Opel Vectra калининградец не справился с управлением на закруглённом участке дороги. В результате столкновения с деревом пострадал 25-летний пассажир.

За сутки в Калининградской области произошло только 4 ДТП в которых пять человек пострадали

В 12.50 на 1 километре дороги Ижевское-Светлый водитель автомобиля Honda Civic при движении задним ходом совершил столкновение с 48-летним велосипедистом, который следовал по обочине. В результате ДТП велосипедист госпитализирован.

Около 17.40 на улице Фрунзе произошло столкновение автомобилей Volkswagen и BMW. Водитель второго транспортного средства получил телесные повреждения.

Также автоинспекторы выявили 2029 нарушений ПДД. 12 водителей было задержано в нетрезвом виде, один из них повторно.