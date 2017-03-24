В сети опубликовали видео убийства экс-депутата Госдумы Вороненкова

В пятницу, 24 марта, в сети появилось видео убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Первым его опубликовал телеканал РБК-Украина. Об этом сообщает портал "Медуза".

На записи видно, как убийца стреляет в политика и ранит его телохранителя. Затем киллер делает ещё один выстрел по лежачему Вороненкову. Убедившись, что тот умер, он покидает место преступления. Ему вслед успевает выстрелить охранник экс-депутата.

