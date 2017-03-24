В сети опубликовали видео убийства экс-депутата Госдумы Вороненкова

В пятницу, 24 марта, в сети появилось видео убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Первым его опубликовал телеканал РБК-Украина. Об этом сообщает портал "Медуза".
На записи видно, как убийца стреляет в политика и ранит его телохранителя. Затем киллер делает ещё один выстрел по лежачему Вороненкову. Убедившись, что тот умер, он покидает место преступления. Ему вслед успевает выстрелить охранник экс-депутата.
В четверг, 23 марта, в Киеве у отеля "Премьер-палац" был убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Он направлялся на встречу с другим российским экс-парламентарием Ильёй Пономарёвым. Телохранитель погибшего успел выстрелить в киллера и ранить его в голову. Во время операции по трепанации черепа убийца скончался в киевской больнице. Позднее СМИ узнали его имя. Им оказался 28-летнии гражданин Украины Павел Паршов. Мужчина находился в розыске. Правоохранительные органы обвиняли его в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов.
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