СМИ: Предыдущий подрядчик реконструкции Храброво требует в суде вернуть 615 млн рублей

Предыдущий подрядчик реконструкции калининградского аэропорта ООО "Стройновация" подал иск к Росавиации на 615 млн рублей. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на материалы суда.



Подрядчик утверждает, что средства были потрачены на материалы и оборудование. При этом заказчик уклоняется от приёмки работ.



Договор на строительство объекта к ЧМ-2018 по футболу был заключён с ООО "Стройновация" в сентябре 2014 года. Сдать его необходимо было в ноябре 2016 года. В августе 2016 года Росавиация в одностороннем порядке расторгла контракт, поскольку подрядчик отставал от плана работ на девять месяцев. В компании обещали сдать аэродром в июне-июле 2016 года.



Подрядчик обжаловал разрыв договора в суде. В декабре сообщалось, что стороны ведут переговоры о мировом соглашении по иску и о приёмке работ. В декабре вышло постановление правительства о том, что достраивать аэропорт будет ОАО "Центродорстрой". 21 марта арбитраж отказал "Стройновации" в признании расторжения контракта незаконным.



Ранее стало известно, что Ранее стало известно, что на финансирование второй очереди реконструкции Храброво могут потратить на 830 млн больше, чем планировалось ранее. Дополнительные расходы связаны с подорожанием импортных материалов и оборудования.