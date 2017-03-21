На ул. Емельянова горит квартира в пятиэтажном доме (обновлено)

Во вторник, 21 марта, на ул. Емельянова в Калининграде произошёл пожар в пятиэтажном доме. Об этом Клопс.Ru сообщил читатель, ставший свидетелем произошедшего.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Калининградской области подтвердили информацию. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 13:37. На место выехали четыре отделения пожарной охраны. Огонь распространился по квартире на четвёртом этаже. Сотрудники продолжают работать на объекте.