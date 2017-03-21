На ул. Емельянова горит квартира в пятиэтажном доме (фото)
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Во вторник, 21 марта, на ул. Емельянова в Калининграде произошёл пожар в пятиэтажном доме. Об этом Клопс.Ru сообщил читатель, ставший свиделетем произошедшего.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Калининградской области подтвердили информацию. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 13:37. На место выехали четыре отделения пожарной охраны. Огонь распространился по квартире на четвертом этаже. Сотрудники продолжают работать на объекте.
Фото читателя Клопс.Ru
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