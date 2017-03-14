В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении мужчины, растлившего 15-летнюю падчерицу

Следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего жителя посёлка Истровка, вступившего в половую связь со своей падчерицей. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Действия отчима квалифицировали по ч. 1 ст .134 УК РФ ("Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста"). Дело в отношении него возбудили в середине февраля. Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы. Ранее его судили за кражу и грабёж.

К моменту возбуждения дела падчерица мужчины уже родила от него ребёнка. На преступление он пошёл в январе прошлого года. Половой контакт между ним и девочкой произошёл по обоюдному согласию.