В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении мужчины, растлившего 15-летнюю падчерицу
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего жителя посёлка Истровка, вступившего в половую связь со своей падчерицей. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Действия отчима квалифицировали по ч. 1 ст .134 УК РФ ("Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста"). Дело в отношении него возбудили в середине февраля. Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы. Ранее его судили за кражу и грабёж.
К моменту возбуждения дела падчерица мужчины уже родила от него ребёнка. На преступление он пошёл в январе прошлого года. Половой контакт между ним и девочкой произошёл по обоюдному согласию.
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