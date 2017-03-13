За три дня в области сбили двух девочек, пенсионера и неизвестного мужчину
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
С пятницы по воскресенье на дорогах Калининградской области сбили четверых человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В пятницу, 10 марта, на ул. Советской в Светлом "Фольксваген" наехал на 65-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемой "зебре". Авария произошла около 20:00. В результате пенсионер получил травмы.
В это же время на 67-м километре дороги Калининград — Знаменск — Озерск — Гусев — Добровольск — Неман под колёса "Фольксвагена" попала 16-летняя девушка. Она шла по проезжей части в попутном направлении. Пострадавшую госпитализировали.
12 марта, в воскресенье, около 0:34 на 37-м километре трассы Калининград — Балтийск "Тойота" наехала на неизвестного пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. В результате мужчину госпитализировали.
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