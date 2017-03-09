СК отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели подростка на озере Шенфлиз

В региональном управлении СК отказались возбуждать уголовное дело по факту гибели 17-летнего парня на озере Шенфлиз. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя ведомства Наталья Гацко.
Соответствующее постановление вышло 7 марта. Молодой человек, по результатам проверки, погиб по собственной неосторожности.
6 февраля в озере Шенфлиз утонул 17-летний юноша
. Он выгуливал собаку вместе с подругой. Животное вырвалось с поводка, подростки побежали за псом и провалились в прорубь. Девушке и её питомцу удалось спастись. Ранее сообщалось, что парень погиб в крещенской купели. Однако позднее выяснилось, что отверстие сделали участники движения "Янтарные моржи". Региональное управление СК проводило проверку по факту случившегося.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.