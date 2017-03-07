В Калининграде на Приморском полукольце столкнулись автомобили, есть пострадавшие
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Калининградской области
Во вторник, 6 марта, на Приморском полукольце столкнулись два автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Калининградской области.
Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в 17:35. Машины направлялись из Калининграда в сторону Зеленоградска. Во время движения один из автомобилей врезался в тот, что ехал перед ним. Есть пострадавшие. На место выезжали спасатели в составе пяти человек и одной единицы техники.
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