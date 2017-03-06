В Калининграде ищут пропавшую 83-летнюю женщину (фото)
Фото из группы "Поиск пропавших людей. Калининград. Твори добро" на сайте "ВКонтакте"
В Калининграде волонтёры и родственники разыскивают пропавшую 83-летнюю женщину. Об этом Клопс.Ru сообщила координатор организации поиска пропавших людей "Твори Добро" Лика Васильева.
Пенсионерка пропала в понедельник, 6 марта. Женщина вышла из дома по ул. Белибейская (Октябрьский посёлок, ориентир магазин Гиант) около 9:30 в сторону ул. Горького и не вернулась.
Пропавшая одета в пальто светло-коричневого цвета и шляпу коричневого цвета. Последний раз похожую на неё женщину видели в районе Центрального рынка. Всех, кто располагает информацией о местонахождении пенсионерки, просят позвонить координатору поиска Лике Васильевой по телефону +7 911 455 85 55.
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