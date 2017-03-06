Хозяйка сгоревшей квартиры в Гурьевске и её дочь сами пригласили своего убийцу в гости

75-летняя женщина, тело которой обнаружили после пожара на ул. Заречной в Гурьевске, сама пригласила будущего убийцу и поджигателя к себе в гости. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Калининградской области.



Следствие считает, что обвиняемый познакомился с пенсионеркой и её дочерью накануне преступления, 1 марта. Он помог пожилой жительнице дойти до дома и подняться в квартиру. Женщины пригласили его выпить спиртного. После застолья новый знакомый остался у них.



"Ночью по неустановленному пока следствием мотиву обвиняемый задушил пожилую хозяйку квартиры приисканным на месте электрическим кабелем, а затем нанёс несколько ударов молотком по голове её 34-летней дочери, отчего последняя потеряла сознание. Затем обвиняемый похитил из квартиры потерпевших ноутбук, телевизор, два мобильных телефона и ещё ряд вещей, после чего с целью скрыть следы преступления поджёг постельное белье на диване, где находился труп пожилой женщины, и, покинув место преступления, направился к себе домой", — говорится в сообщении ведомства.



Похищенное имущество нашли в квартире мужчины. Его заключили под стражу. В отношении жителя города возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц").