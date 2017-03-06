Как вывозили 250-килограммовую авиабомбу с ул. Невског. Фото- и видеорепортаж Клопс.Ru

Как вывозили 250-килограммовую авиабомбу с ул. Невского
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Операция по эвакуации и вывозу 250-килограммовой бомбы с ул. Невского в Калининграде проходила на протяжении полутора часов. Об этом в понедельник, 6 марта, с места событий сообщил корреспондент Клопс.Ru.
На месте работали полицейские, спасатели и сотрудники ЗАО "Форпост Балтики Плюс". Перед тем как достать снаряд, правоохранительные органы эвакуировали жителей одиннадцати окрестных домов. Их отвезли на двух автобусах на безопасное расстояние. Во время работ никто не пострадал, операция прошла без происшествий.
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