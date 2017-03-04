В Калининграде разыскивают 13-летнюю школьницу (фото)

В Калининграде разыскивают 13-летнюю школьницу Иону Лазарчук, которая 27 февраля ушла из школы на ул.Мира и не вернулась домой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Приметы девочки: на вид 13-14 лет, русые волосы до плеч, худощавое телосложение, серо-зеленые глаза. Была одета: шапка с рисунком в виде синие серых полос, чёрное пальто с капюшоном, синие кроссовки Адидас на белой подошве, с собой имела чёрный рюкзак с сине-серыми вставками.

Ранее девочка уходила из дома.

Просьба сообщить информацию о её местонахождении в УМВД по Калининграду по телефонам: 552-202, 552-025, 552- 026 либо 02.