В отношении офицеров Балтфлота возбудили дело за охоту с борта боевого вертолёта

В Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении офицеров Балтфлота, которых подозревают в охоте с борта боевого вертолёта. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Военно-следственного управления по Балтийскому флоту Сергея Шаршавых.



"Недавно было возбуждено уголовное дело по факту, который можно смело назвать вопиющим. Речь идет о незаконной охоте с борта военного вертолета одной из частей Балтфлота. Для нас сразу виден широкий круг негативных факторов, которые позволили военным летчикам поднять вертолет в воздух на основании каких-либо документов, отклониться от полетного задания и обеспечить незаконную охоту”,— цитирует издание генерал-майора юстиции.



Шаршавых заявил, что следствию предстоит большая работа по этому делу. Он также отметил, что такие преступления плохо сказываются на боеготовности Балтфлота.