В отношении офицеров Балтфлота возбудили дело за охоту с борта боевого вертолёта
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении офицеров Балтфлота, которых подозревают в охоте с борта боевого вертолёта. Об этом сообщает Интерфакс
со ссылкой на главу Военно-следственного управления по Балтийскому флоту Сергея Шаршавых.
"Недавно было возбуждено уголовное дело по факту, который можно смело назвать вопиющим. Речь идет о незаконной охоте с борта военного вертолета одной из частей Балтфлота. Для нас сразу виден широкий круг негативных факторов, которые позволили военным летчикам поднять вертолет в воздух на основании каких-либо документов, отклониться от полетного задания и обеспечить незаконную охоту”,— цитирует издание генерал-майора юстиции.
Шаршавых заявил, что следствию предстоит большая работа по этому делу. Он также отметил, что такие преступления плохо сказываются на боеготовности Балтфлота.
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