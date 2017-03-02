В отношении подельника женщины, пытавшейся передать взятку в КГТУ, возбудили уголовное дело

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении жителя города, который участвовал в схеме передачи взятки в КГТУ. Речь идёт о покупке диплома университета. Об этом Клопс.Ru сообщил представитель Калининградского следственного отдела Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ капитан юстиции Сергей Утивалеев.
Задержанный мужчина стал фигурантом уголовного дела по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в крупном размере"). По данным пресс-службы Западного ЛУ МВД на транспорте, 39-летнего калининградца поймали 27 февраля на ул. Портовой в момент, когда он брал деньги у клиента. Сумма превышала 250 000 рублей. Операцию провели сотрудники управления экономической безопасности ведомства.
На следующий день в Калининграде задержали подельницу задержанного. При этом он уже действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Сейчас женщине грозит возбуждение уголовного дела по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
"Это всё звенья одной цепи. Он получил деньги от взяткодателя, потом передал ей. Она, в свою очередь, эту сумму должна была передать в университет", — пояснил Утивалеев.
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в "Макдональдсе" на Южном вокзале. Именно там состоялась вторая передача денег. На этот раз сумма была меньше — 220 тысяч рублей. За эти деньги женщина планировала приобрести диплом по специальности "Кораблестроение, океанотехника, системотехника объектов морской инфраструктуры". В КГТУ заявили, что на самом деле у подозреваемой не было контактов в университете и руководство изначально знало об операции органов.
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