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В отношении подельника женщины, пытавшейся передать взятку в КГТУ, возбудили уголовное дело

12:05
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  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении жителя города, который участвовал в схеме передачи взятки в КГТУ. Речь идёт о покупке диплома университета. Об этом Клопс.Ru сообщил представитель Калининградского следственного отдела Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ  капитан юстиции Сергей Утивалеев.
 
Задержанный мужчина стал фигурантом уголовного дела по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в крупном размере"). По данным пресс-службы Западного ЛУ МВД на транспорте, 39-летнего калининградца поймали 27 февраля на ул. Портовой в момент, когда он брал деньги у клиента. Сумма превышала 250 000 рублей. Операцию провели сотрудники управления экономической безопасности ведомства.
 
На следующий день в Калининграде задержали подельницу задержанного. При этом он уже действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Сейчас женщине грозит возбуждение уголовного дела по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

"Это всё звенья одной цепи. Он получил деньги от взяткодателя, потом передал ей. Она, в свою очередь, эту сумму должна была передать в университет", — пояснил Утивалеев.
 
42-летняя жительница Зеленоградска попала в руки правоохранителей в "Макдональдсе" на Южном вокзале. Именно там состоялась вторая передача денег. На этот раз сумма была меньше — 220 тысяч рублей. За эти деньги женщина планировала приобрести диплом по специальности "Кораблестроение, океанотехника, системотехника объектов морской инфраструктуры". В КГТУ заявили, что на самом деле у подозреваемой не было контактов в университете и руководство изначально знало об операции органов.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Ольга Юнаева
Ольга Юнаева #
12:19
По результатам проверки 87% людей заражены паразитами! КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, 

ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ умирают миллионы!Вот статья минздрава как спаси себя 

и близких --- http://eta.pe/parazitu
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