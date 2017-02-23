В пос. Северный при пожаре в жилом доме пострадал человек

В среду, 22 февраля, в пос. Северный Гусевского городского округа горел двухэтажный жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Калининградской области.

Пожар произошёл в двухкомнатной квартире на первом этаже. Там выгорела комната размером 4х5 кв.м., пострадал один человек.

В ликвидации возгорания принимали участие 7 человек и 2 единицы техники. В настоящий момент причины ЧП устанавливаются.