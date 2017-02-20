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Главная Новости Происшествия

Инженер "Калининградгазификации" пойдёт под суд из-за гибели сотрудника в котловане

12:12
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  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
В Калининграде главный инженер строительно-монтажного управления "Калининградгазификации" пойдет под суд в рамках уголовного дела о гибели 50-летнего рабочего. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко.

Мужчину обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека"). Согласно материалам следствия, инженер проигнорировал правила обустройства шпунтовой стенки, из-за обрушения которой погиб мужчина. По данным экспертизы, шпунт необходимо было погрузить в водонепроницаемый грунт с применением вибропогружателя, установленного на стреле экскаватора.
 
"Главным инженером строительно-монтажного управления "Калининградгазификация" указанные требования техники безопасности самонадеянно были проигнорированы, и по его указанию шпунтовые стенки в выемке были установлены автокраном на глубину 5 метров, без углубления в водонепроницаемый слой. Кроме того, обвиняемый, в чьи обязанности входит контроль безопасности труда, допустил проведение работ монтажником без использования средств индивидуальной защиты", — говорится в сообщении ведомства.
 
Следствие считает, что, если бы инженер надлежащим образом выполнил свои обязанности, трагедии можно было бы избежать. Сейчас материалы уголовного дела направили в суд. Там также содержатся гражданские иски родных. Общая сумма по ним достигла 1,5 миллиона рублей.
 
10 ноября 2016 года в строительном котловане на Московском проспекте погиб сотрудник "Калининградгазификации". 50-летний мужчина и его коллеги прибыли на объект монтировать трубу. По данным регионального управления СК, на газовщика обрушились пластиковые шпунты — специальные элементы для поддержки грунта. В результате он скончался на месте.

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