Инженер "Калининградгазификации" пойдёт под суд из-за гибели сотрудника в котловане

В Калининграде главный инженер строительно-монтажного управления "Калининградгазификации" пойдет под суд в рамках уголовного дела о гибели 50-летнего рабочего. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко.
Мужчину обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека"). Согласно материалам следствия, инженер проигнорировал правила обустройства шпунтовой стенки, из-за обрушения которой погиб мужчина. По данным экспертизы, шпунт необходимо было погрузить в водонепроницаемый грунт с применением вибропогружателя, установленного на стреле экскаватора.
"Главным инженером строительно-монтажного управления "Калининградгазификация" указанные требования техники безопасности самонадеянно были проигнорированы, и по его указанию шпунтовые стенки в выемке были установлены автокраном на глубину 5 метров, без углубления в водонепроницаемый слой. Кроме того, обвиняемый, в чьи обязанности входит контроль безопасности труда, допустил проведение работ монтажником без использования средств индивидуальной защиты", — говорится в сообщении ведомства.
Следствие считает, что, если бы инженер надлежащим образом выполнил свои обязанности, трагедии можно было бы избежать. Сейчас материалы уголовного дела направили в суд. Там также содержатся гражданские иски родных. Общая сумма по ним достигла 1,5 миллиона рублей.
10 ноября 2016 года в строительном котловане на Московском проспекте погиб
сотрудник "Калининградгазификации". 50-летний мужчина и его коллеги прибыли
на объект монтировать трубу. По данным регионального управления СК, на газовщика обрушились
пластиковые шпунты — специальные элементы для поддержки грунта. В результате он скончался на месте.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.