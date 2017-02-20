Инженер "Калининградгазификации" пойдёт под суд из-за гибели сотрудника в котловане

В Калининграде главный инженер строительно-монтажного управления "Калининградгазификации" пойдет под суд в рамках уголовного дела о гибели 50-летнего рабочего. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко.



Мужчину обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека"). Согласно материалам следствия, инженер проигнорировал правила обустройства шпунтовой стенки, из-за обрушения которой погиб мужчина. По данным экспертизы, шпунт необходимо было погрузить в водонепроницаемый грунт с применением вибропогружателя, установленного на стреле экскаватора.

"Главным инженером строительно-монтажного управления "Калининградгазификация" указанные требования техники безопасности самонадеянно были проигнорированы, и по его указанию шпунтовые стенки в выемке были установлены автокраном на глубину 5 метров, без углубления в водонепроницаемый слой. Кроме того, обвиняемый, в чьи обязанности входит контроль безопасности труда, допустил проведение работ монтажником без использования средств индивидуальной защиты", — говорится в сообщении ведомства.

Следствие считает, что, если бы инженер надлежащим образом выполнил свои обязанности, трагедии можно было бы избежать. Сейчас материалы уголовного дела направили в суд. Там также содержатся гражданские иски родных. Общая сумма по ним достигла 1,5 миллиона рублей.