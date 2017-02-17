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Главная Новости Происшествия

Под Ладушкином на пятые сутки вытащили из-подо льда внедорожник и эвакуатор (видео)

16:20
  599 0
  • Фото Сергея Ретичева из группы " "Рыбалка в Калининграде" "ВКонтакте"
Фото Сергея Ретичева из группы " "Рыбалка в Калининграде" "ВКонтакте"
В Сети появилось видео о том, как жители области достают из-подо льда Калининградского залива ушедшие туда три дня назад "Шевроле" и эвакуатор. Запись опубликовали пользователи группы "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" на сайте "ВКонтакте".
 
 
12 февраля калининградский рыбак приехал на внедорожнике на залив под Ладушкином, однако заехал слишком далеко от берега, и лёд не выдержал веса машины. На место вызвали эвакуатор, но во время работ тот тоже ушёл под воду. Сначала сотрудникам эвакуационной службы удалось вытащить служебную машину, затем — легковую.

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