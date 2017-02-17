Под Ладушкином на пятые сутки вытащили из-подо льда внедорожник и эвакуатор (видео)
Фото Сергея Ретичева из группы " "Рыбалка в Калининграде" "ВКонтакте"
В Сети появилось видео о том, как жители области достают из-подо льда Калининградского залива ушедшие туда три дня назад "Шевроле" и эвакуатор. Запись опубликовали
пользователи группы "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" на сайте "ВКонтакте".
12 февраля калининградский рыбак приехал
на внедорожнике на залив под Ладушкином, однако заехал слишком далеко от берега, и лёд не выдержал веса машины. На место вызвали эвакуатор, но во время работ тот тоже ушёл под воду. Сначала сотрудникам эвакуационной службы удалось вытащить служебную машину, затем — легковую.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.