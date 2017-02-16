Литовец случайно пересёк границу, рыбача на Виштынецком озере
Фото пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Калининградской области
На Виштынецком озере задержан 47-летний литовский рыбак, который случайно пересёк границу. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Калининградской области.
Сначала мужчина рыбачил на своей стороне озера, а затем в поисках лучшего места пошёл вперёд, не заметил вешки и пересёк границу. Рыбак прошёл несколько сотен метров, пока его не остановили пограничники, подъехавшие на катере на воздушной подушке.
Позже выяснилось, что рыбак не в первый раз попадается пограничникам. Ему выписали штраф на пять тысяч рублей, а после отправили домой.
Напомним, что в понедельник, 13 февраля, в Калининградскую область случайно попал
рыбак из Литвы. 62-летний житель Клайпедского района искал лучшее место для клёва.
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